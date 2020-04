Feuerwehr Hattingen

FW-EN: Brandeinsatz am Ostermontag

Hattingen (ots)

Zu einem Einsatz rückte die Hattinger Feuerwehr am heutigen Ostermontag aus. Die Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Talstraße hatte über den Hausnotruf ein Brandereignis in Ihrer Wohnung gemeldet. Vermutlich sollte angebranntes Essen die Ursache sein.

Als die hauptamtlichen Kräfte der Hattinger Feuerwehr eintrafen, machte sich eine Frau an ihrer Wohnung bemerkbar. Diese wurde ins Freie verbracht und vom Rettungsdienst untersucht.

In der Wohnung wahr leichter Brandgeruch wahrnehmbar. Auf dem Herd war Essen in einem Topf angebrannt. Die Einsatzkräfte entfernten den Topf vom Herd und lüfteten die Wohnung die zum Glück nicht verraucht war.

Die Bewohnerin wurde vorsorglich in ein Hattinger Krankenhaus eingeliefert.

Der ebenfalls alarmierte Löschzug Mitte brauchte nicht mehr ausrücken.

Bereits gestern Abend rückten die Kräfte des Löschzuges Elfringhausen zu einem gemeldeten Verkehrsunfall in Sprockhövel aus, brauchten aber nicht tätig werden. Bei Einsätzen an der jeweiligen Stadtgrenze gibt es seit Jahren in diesem Bereich eine gut funktionierende Zusammenarbeit zwischen der Hattinger und Sprockhöveler Einheit.

