Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung der Polizei Jever für das Wochenende 18.-20.02.2022

Jever (ots)

Verkehrsunfälle Zeit: Freitag, 18.02.22, 15.05 h Ort: Jever, Einmündung Große Wasserpfortstr./Blaue Str. Ein 43-jähriger Pkw-Fahrer biegt in Jever von der Großen Wasserpfortstr. nach links auf die L 813, Blaue Str. ab und überfährt dabei aus Unachtsamkeit eine dortige Verkehrsinsel. Ein dort installiertes Verkehrszeichen und der Pkw werden dadurch beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf 800 EUR geschätzt. Zeit: Sonntag, 20.02.22, 01.25 h Ort: Wangerland, Hooksiel, Bäderstr. Ein 23-jähriger Pkw-Fahrer befährt die Bäderstr. in Hooksiel und muss seinen Pkw auf Grund eines die Fahrbahn querenden Hasen abbremsen. Ein ihm nachfolgender 22-jähriger Mann fährt mit seinem Pkw auf, so dass an beiden Fahrzeugen ein Gesamtschaden von 2000 EUR entsteht. Der Hase kann unverletzt enteilen. Arbeitsunfall Zeit: Samstag, 19.02.22, 13.50 h Ort: Schortens/Accum, Sperberweg Bei Dacharbeiten, zur Beseitigung von Sturmschäden, verunfallte ein 51-jähriger Mitarbeiter eines Dachdeckerunternehmens. In Folge von Unachtsamkeit und mangelnder Arbeitssicherung rutschte der Mann vom Giebeldach eines Einfamilienhauses herunter und stürzte auf eine gepflasterte Terrasse. Dabei zog er sich eine offene Fraktur eines Fußgelenkes zu. In einem RTW wurde er einem Krankenhaus zugeführt, wo er stationär aufgenommen wurde.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell