Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

JeverJever (ots)

Am Donnerstag, 26.11.2020, zwischen 15.30 Uhr und 15.55 Uhr, wurde ein ordnungsgemäß geparkter Pkw auf dem Parkplatz vor einem Verbrauchermarkt an der Wittmunder Straße in Jever beschädigt. Vermutlich stieß ein Fahrzeuginsasse des neben dem Fahrzeug geparkten Pkw mit der Fahrzeugtür gegen das geschädigte Fahrzeug. Der Verursacher entfernte sich anschließend vom Vorfallort. Hinweise nimmt die Polizei in Jever unter der Telefonnummer 04461/92110 entgegen.

