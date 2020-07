Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Sachbeschädigung in Zetel

Wilhelmshaven (ots)

Am Mittwoch, den 22.07.2020, erhielt die Polizei Kenntnis von einer Sachbeschädigung, die sich im Zeitraum von Sonntag, den 19.07.2020, 20:00 Uhr, bis Dienstag, den 21.07.2020, 12:30 Uhr, in der Straße 'An der Hasenweide' in Zetel ereignet haben soll.

Unbekannte Täter beschädigten die Zugangstür zu dem Gelände einer dort ansässigen Ortsgruppe. Ein auf dem Gelände stehender Fahnenmast wurde ebenfalls beschädigt. Es entstand ein nicht unerheblicher Schaden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, ihre Hinweise der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451 923-0 mitzuteilen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell