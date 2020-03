Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Wilhelmshaven - Nach Vorfahrtsmissachtung wurde eine Radfahrerin leichtverletzt

Wilhelmshaven (ots)

Am frühen Montagabend, 23.03.2020, war eine 50-jährige Radfahrerin auf der Bremer Straße, aus Fahrtrichtung Osten unterwegs.

Am Kreuzungsbereich möchte die 50-Jährige mit ihrem Fahrrad von der Bremer Straße nach links auf den Banter Weg in Fahrtrichtung Süden abbiegen. Beim Abbiegen nach links, übersah sie jedoch einen Pkw, der die Bremer Straße, aus Fahrtrichtung Westen kommend, den Kreuzungsbereich querte, um weiter dem Straßenverlauf der Bremer Straße in Fahrtrichtung Osten zu folgen. Im Kreuzungsbereich kam es schließlich zu einer Kollision beider Fahrzeuge. Die Radfahrerin stürzte und wurde leicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell