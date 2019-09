Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: 24-jähriger mit Pkw unter Drogeneinfluss in Varel unterwegs

Wilhelmshaven (ots)

Am Montag wurde gegen 01:00 Uhr in der Bürgermeister-Heidenreich-Straße ein PKW aus dem Landkreis Aurich angehalten und kontrolliert. Bei der durchgeführten Kontrolle wurde festgestellt, dass der 24-jährige Fahrzeugführer aus Aurich unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln sein Fahrzeug geführt hatte. Bei einer durchgeführten Durchsuchung fanden die Beamten in der Bekleidung des 24-jährigen zudem eine geringe Menge Betäubungsmittel, so dass die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wegen des Besitzes folgte. Aufgrund das Fahrt unter dem Einfluss berauschender Mittel leitete die Beamten zudem ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren ein, ordneten eine Blutprobenentnahme an und untersagten dem 24-jährigen die Weiterfahrt.

