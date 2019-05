Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Körperverletzung und Beleidigung in einem gut besetzten Linienbus in Wilhelmshaven - Polizei bittet um Hinweise und sucht helfende Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

wilhelmshaven. Am Dienstagabend, 28.05.2019, kam es um kurz nach 20 Uhr in einem Linienbus zu einem Vorfall, bei dem zwei Frauen Opfer wurden.

Die beiden 18- und 27-jährigen Frauen waren an dem Abend mit dem Linienbus 6 im Stadtgebiet unterwegs, als an der Haltestelle "Kaiser-Wilhelm-Brücke" u.a. ein Mann mit einer Frau in den Bus einstiegen und sich in die Sitzreihe hinter die beiden späteren Opfer setzten. Nachdem der Bus kurze Zeit später am Hauptbahnhof in Wilhelmshaven anhielt, hätten sich die Frau und der Mann von ihren Sitzen erhoben. Die Frau verließ den Bus, als der unbekannte Mann zunächst eine der beiden Opfer ins Gesicht gespuckt und anschließend auch getreten haben soll.

Unmittelbar danach soll er außerdem die andere Frau im Nacken ergriffen, sie geschubst und beleidigt haben.

Nachdem mehrere, ebenfalls im dem Bus befindliche Personen auf den Vorfall aufmerksam geworden wären und den Mann aufgefordert hätten die Handlungen zu unterlassen, soll dieser schließlich den Bus verlassen haben.

Der unbekannte schlanke Mann soll ca. 20 Jahre alt gewesen sein, ein gepierctes Ohr und dunkelbraunes kurzes Haar gehabt haben.

Die in dem Bus helfenden Personen bzw. weitere Zeugen, die Angaben zum Vorfall bzw. zu dem Mann machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 zu melden.

