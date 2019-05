Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Angezeigter Handydiebstahl in Wilhelmshaven - drei jugendlich aussehende Täter in Verdacht - Polizei bittet um Hinweise

Wilhelmshaven (ots)

wilhelmshaven. Bei der Polizei wurde in der letzten Woche ein Handydiebstahl angezeigt, der sich am Sonntag, 19.05.2019, gegen 18:20 Uhr in der Nähe des Klinikums ereignet haben soll. Als eine 67-Jährige in Höhe der Kinderklinik mit ihrem Fahrrad unterwegs war, fiel ihre Tasche auf den Boden, in der sich u.a. ein schwarzes Mobiltelefon in der zugehörigen Handytasche befand.

Nachdem die Tasche und ein wenig Bargeld auf dem Boden lagen, wären plötzlich kamen drei Jugendliche dazugekommen und sagten sinngemäß "Da liegt ein Handy, das wollen wir haben." Nach Angaben der 67-Jährigen hätten die drei ihr Handy und das auf dem Boden liegende Bargeld genommen und wären in Richtung Friedrich-Paffrath-Straße weggelaufen.

Die männlichen Täter sollen ca. 16 Jahre alte gewesen sein, hätten einen dunklen Teint gehabt.

Einer der drei Personen soll eine Pudelmütze auf dem Kopf und einen Kinnbart gehabt haben, Näheres zu den Beschreibungen ist nichts bekannt.

Zeugen, die diesen Vorfall gesehen haben oder anderweitig ergänzende Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

