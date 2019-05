Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Zwei Sachbeschädigungen in Jever - Täter beschädigen einen Pkw und die Steinplatte eines Geldinstitutes - Polizei bittet um Hinweise

Wilhelmshaven (ots)

jever. Ein bisher unbekannter Täter beschädigte am Montagabend, 27.05.2019, in der Zeit von 19:40 bis 20:05 Uhr, mit einem spitzen Gegenstand die Motorhaube eines Pkw Audi A1, der in der Anhalter Straße in Höhe der Hausnummern 5 - 7 abgestellt war.

Außerdem wurde in der Zeit vom 24.05., 14:00 Uhr bis 27.05.2019, 10:00 Uhr eine Steinplatte der Fassade eines Geldinstitutes am Markt beschädigt.

In beiden Fällen werden Zeugen gebeten, die etwas Auffälliges beobachten konnten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04461/9211-0 in Verbindung zu setzen.

