POL-WHV: Verkehrsunfall in Wilhelmshaven - Pkw kam von der Fahrbahn ab und kam auf einer Weide zum Stehen (2 Fotos)

wilhelmshaven. Am frühen Sonntagmorgen, 26.05.2019, kam es gegen 05:40 Uhr in Voslapp, Atlantik, zu einem Verkehrsunfall. Eine 61-jährige Fahrzeugführerin kam aus Unachtsamkeit mit ihrem Pkw Fiat in einer Kurve nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr den Gehweg, durchbrach einen Zaun und kam auf einer Weide mit Schafen zum Stehen (2 FOTOS). Der Pkw wurde erheblich beschädigt musste mit einem Abschleppwagen mit Kran geborgen werden.

Nach bisherigem Sachstand blieb die 61-Jährige unverletzt, zur Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden.

