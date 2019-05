Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht in Wilhelmshaven - ein Paketzusteller stieß mit einer Fahrradfahrerin zusammen und flüchtet - Polizei sucht die Ersthelfer und Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

wilhelmshaven. Am 14.05.2019 wurde bei der Polizei ein Verkehrsunfall angezeigt, der sich am 10.05.2019 um 10:30 Uhr in der Uhlandstraße, Höhe Hausnummer 14 - 16 ereignet haben soll.

Ein Paketzusteller betrat dort die Straße und lief um das Zustellerfahrzeug. Nach jetzigen Erkenntnissen übersah der bislang unbekannte Mann die zu diesem Zeitpunkt vorbeifahrende 85-jährige Radfahrerin, so dass diese zu Fall kam und sich durch den Sturz Rippenbrüche und Prellungen zuzog.

Zur Aufklärung der weiteren Umstände werden die Personen gebeten, die in der Uhlandstraße am Vormittag des 10.05. ein Paket erhalten haben, sich bei der Polizei zu melden, um Angaben zu dem bislang unbekannten Paketzusteller zu machen.

Außerdem wurde der Seniorin am Unfallort geholfen, Ersthelfer hatten sich um die ältere Dame gekümmert, deren Namen jedoch unbekannt sind.

Die Polizei bittet daher auch die Ersthelfer und mögliche weitere Zeugen, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell