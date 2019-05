Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Abfallbeseitigung in Schortens - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

schortens. Am 20.05.2019, gegen 11:30 Uhr, wurden in Schortens, Upjeverscher Forst, Höhe Engelsmeer, mehrere Fensterflügel im Wald abgeladen.

Die Fenster wurden mit einem hellblauen geschlossenen Kastenwagen, ähnlich Mercedes Sprinter, mit silbernem Anhänger in den Wald gebracht. An den Fahrzeugen waren niederländische Kennzeichen angebracht. Das Gespann hat den Wald dann wieder in Richtung Jeversche Allee/Addernhausener Straße verlassen.

Zeugen, die zu den Fahrzeugen, ihren Kennzeichen, den Insassen oder auch zu der Herkunft der Fensterflügel machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Schortens in Verbindung zu setzen.

