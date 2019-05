Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall mit verletztem Rollerfahrer in Bockhorn

Wilhelmshaven (ots)

bockhorn. Am Sonntagabend, 19.05.2019, befuhr gegen 19.20 Uhr ein 15-Jähriger aus Bockhorn mit seinem Mofa die Lange Straße in Richtung. Steinhauser Straße. Er beabsichtigte nach links in die Gartenstraßen abzubiegen. Ein nachfolgender 32-Jähriger aus Bockhorn wollte mit seinem Seat Leon den Mofafahrer überholen, übersah aber, dass dieser bereits den Abbiegevorgang nach links angezeigt hatte. Mit seinem PKW erfasste er den Mofafahrer, der dadurch stürzte. Der 15-Jährige wurde leicht verletzt ins Krankenhaus verbracht.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell