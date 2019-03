Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Polizei Sande sucht Unfallbeteiligte und Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

Am 21.03.2019, kam es gegen 07.40 Uhr im Kreisel in Sande zu einem Verkehrsunfall. Von der Bahnhofstraße kommend hatte eine vorfahrtberechtigte 15-jährige Radfahrerin auf dem Radweg die L 815 (Oldenburger Damm) im Kreisel überquert. Dabei hatte eine PKW-Fahrerin, welche aus Richtung Zetel kam, ihr die Vorfahrt genommen, so dass es zum Zusammenstoß kam. Die Verursacherin hatte sich kurz mit der Radfahrerin unterhalten und ihr eine Handy-Nummer. gegeben. Vermutlich aufgrund der Schockeinwirkung musste die Jugendliche später doch einen Arzt aufsuchen. Die genannte Handy-Nr. der Verursacherin ist nicht vergeben. Möglicherweise stand diese auch unter dem Eindruck des Geschehens und hat sich versehen. Deshalb bittet die Polizei Sande, dass sie und mögliche andere Zeugen sich unter der Tel.-Nr. 04422.684 melden.

