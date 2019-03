Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Polizei sucht Zeugen und insbesondere den Fahrer eines schwarzen PKW VW Golf nach einem Verkehrsunfall in Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

Am Donnerstag, den 21.03.2019, ereignete sich am Morgen gegen 07:18 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem eine 52-jährige Wilhelmshavenerin leichte Verletzungen erlitt. Diese befuhr zunächst die Plauenstraße und bog anschließend in die Preußenstraße ein. Nach Angaben der 52-jährigen sei sie dann von einem schwarzen PKW VW Golf überholt worden und aufgrund des Überholvorganges nach rechts geraten, wobei es zum Zusammenstoß mit vier parkenden Fahrzeugen kam. An den Fahrzeugen entstanden Sachschäden, die 52- jährige erlitt leichte Verletzungen. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten eine Alkoholbeeinflussung bei der 52-jährigen fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,1 Promille, so dass die Beamten eine Blutprobenentnahme anordneten und ein Ermittlungsverfahren einleiteten. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfall geben können und insbesondere den Fahrer des genannten Pkw VW Golf, sich bei der Polizei Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421/942-0 zu melden.

