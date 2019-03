Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Fit im Auto - Fahrtraining für Seniorinnen und Senioren - Anmeldungen wieder möglich!

Wilhelmshaven (ots)

Ein Fahrtraining, das die Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland in Kooperation mit dem Fahrlehrerverband Niedersachsen, der Verkehrswacht Wilhelmshaven und des VKP bereits seit 2016 anbietet. Ab sofort können sich interessierte Seniorinnen und Senioren wieder bei Thorsten Feyen unter der Rufnummer 04421-942146 bzw. per Mail unter thorsten.feyen@polizei.niedersachsen.de anmelden. Neben verschiedenen Fahrsituationen auf dem Übungsplatz und einer Fahrt im Wilhelmshavener Stadtgebiet haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer insbesondere die Möglichkeit, Vollbremsungen durchzuführen und ihre Sinne für nicht alltägliche Fahrweisen und Situationen zu schärfen. Im Rahmen der Veranstaltung sollen die im Laufe der Fahrpraxis erworbenen Kompetenzen vertieft und die in Vergessenheit geratene Themen und Verhaltensweisen wieder aufgegriffen werden. "Die Seniorinnen und Senioren stehen bei diesem Projekt im Mittelpunkt. Sie erhalten die Möglichkeit, sich mit uns und den anderen Teilnehmern in einer ungezwungenen Atmosphäre über das Thema Verkehrssicherheit auszutauschen", so Thorsten Feyen. Das Projekt "Fit im Auto" ist seit 2016 fester Bestandteil der Verkehrsprävention in Wilhelmshaven und im Landkreis Friesland. So werden Sie fit für das Autofahren gemacht: 1. Auf dem Übungsplatz können Sie unter anderem das richtige Bremsen bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten, oder das Einparken und Rangieren trainieren, oder auch Ihre Reaktionsfähigkeit bei einer Slalomfahrt testen. 2. Außerdem fahren Sie mit zwei weiteren Teilnehmern und einem Fahrlehrer auch im öffentlichen Raum und erfahren so, wo sie im wahrsten Sinne des Wortes "sicher" sind, aber auch was Sie noch besser üben sollten oder auf was Sie genauer achten müssen. 3. Selbstverständlich lernen Sie zudem Wissenswertes zu technischen Neuerungen im Auto sowie die Änderungen in der Straßenverkehrsordnung kennen und erhalten wertvolle Tipps für schwierige Verkehrssituationen. 4. Und natürlich bleibt genug Gelegenheit, sich mit allen Beteiligten auszutauschen und wichtige Erfahrungen zu teilen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.fit-im-auto.de oder bei der örtlichen Verkehrswacht.

