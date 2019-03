Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Versuchter Einbruch in Bäckereifiliale in Sande - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

Sande. Am Sonntag, den 17.03.2019, versuchten unbekannte Täter gegen 21.40 Uhr in eine Bäckereifiliale in der Hauptstraße in Sande einzubrechen. Sie gelangten zwar ins Innere des Geschäftes, ließen dort jedoch vermutlich aufgrund des ausgelösten Alarms von einer weiteren Tatausführung ab und flüchteten unerkannt. Die Polizei Sande bittet sachdienliche Hinweise an die Rufnummer 04422-684 zu richten.

