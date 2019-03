Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Jever, eine Unfallbeteiligte wurde leicht verletzt

Wilhelmshaven (ots)

jever. Am Dienstagnachmittag, 05.03.2019, befuhren eine 73-Jährige und ein 81-Jähriger gegen 15:05 Uhr jeweils mit ihren Pkw die Wittmunder Straße in Fahrtrichtung stadtauswärts. Als die Frau in Höhe der Einmündung zur Bachstraße verkehrsbedingt warten muss, übersah das der nachfolgende Mann, vermutlich infolge von Blendung durch die tiefstehende Sonne und fuhr auf das bereits stehende Fahrzeug auf. Bei dem Zusammenstoß entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden, die Frau wurde leicht verletzt

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell