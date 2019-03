Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Trunkenheit im Verkehr mit über 2 Promille in Wilhelmshaven - Polizei lobt das couragierte Verhalten der Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

wilhelmshaven. Am Donnerstagabend, 28.02.2019, erhielt die Polizei gegen 18:30 Uhr Kenntnis von einer alkoholisierten Person, die gerade dabei ist, von dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in Sven-Hedin-Straße mit dem Fahrzeug loszufahren. Eine Zeugin hatte den Fahrzeugführer vor Antritt der Fahrt trinken sehen und den Mann sogar noch angesprochen, doch nicht mit dem Fahrzeug zu fahren. Dieser fuhr dennoch kurze Zeit später vom Parkplatz und die Zeugen nahmen die Verfolgung auf und teilten den bei der Polizei Anruf annehmenden Beamten die jeweiligen Standorte des vor ihnen in Schlangenlinien fahrenden Fahrzeuges mit.

Aufgrund der Meldung der laufend aktualisierten Fahrtstrecke, konnten die eingesetzten Beamten den betreffenden Pkw nur wenige Minuten später auf dem Parkplatz des Friedhofes Aldenburg im Friedhofsweg antreffen.

Im Rahmen der daraufhin durchgeführten Kontrolle konnten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch wahrnehmen. Ein daraufhin freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest bei dem 70-Jährigen ergab einen Wert von 2,04 Promille, so dass eine Blutprobenentnahme erforderlich und der Führerschein beschlagnahmt wurden.

"Die Zeugen haben genau richtig reagiert" lobt Andrea Papenroth, Pressesprecherin der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland das Verhalten der Zeugen. "Auch wenn sie den Mann von seiner Fahrt nicht gänzlich abhalten konnten, haben sich die Zeugen nicht selber in Gefahr gebracht und uns sofort eingeschaltet!"

