Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Beim Diebstahl ertappt - Täter konnte flüchten - Polizei bittet um Hinweise

Wilhelmshaven (ots)

wilhelmshaven. Am Montagnachmittag, 18.02.2019, überraschte eine Mitarbeiterin eine männliche Person, die sich gegen 16:30 Uhr in einer Einrichtung in der Ansgaristraße an den Spinden zu schaffen machte. Die flüchtende Person soll ca. 18-20 Jahre alt und schlank gewesen sein, außerdem dunkelblonde kurze Haare gehabt und zur Tatzeit eine dunkelblaue, dickere Jacke mit Kapuze und eine Jeanshose getragen haben.

Zeugen, die an dem Montagnachmittag eine verdächtige Person in dem Bereich bemerkt haben, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell