Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Mehrere Kupferfallrohre in Wilhelmshaven entwendet - Fiel der Abtransport auf?

Wilhelmshaven (ots)

wilhelmshaven. Bislang unbekannte Täter entwendeten in der Nacht zum Mittwoch, 20.02.2019, in der Rüstersieler Straße von zwei Häusern die Kupferfallrohre (2 X 2 Meter, einmal 3 Meter). Mögliche Zeugen, die verdächtige Personen beobachten konnten, insbesondere den möglichen Abtransport der mehreren Kupfermeter, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

