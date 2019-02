Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Pressemitteilung PK Jever vom 15.02.-17.02.2019

Wilhelmshaven (ots)

Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen auf der B210 Am Freitag gegen 15.45 Uhr standen zwei Pkw verkehrsbedingt in an der rotzeigenden Lichtzeichenanlage B210 / Orbisstraße, Fahrtrichtung Wilhelmshaven, als eine 35-jährige Pkw-Fahrerin von hinten nahezu ungebremst auffuhr. Alle drei Pkw wurden stark beschädigt. Sowohl die 35-jährige Unfallverursacherin als auch die 71-jährige Beifahrerin des ersten Pkw wurden leicht verletzt und in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Da aus einem Pkw Betriebsstoffe ausliefen kam es aufgrund der Unfallaufnahme und Reinigung der Fahrbahn zu starken Verkehrsstörungen im Bereich der B210 und des Autobahnkreuzes Wilhelmshaven für die Dauer von circa 2 ½ Stunden.

Verkehrsunfallflucht, 26446 Friedeburg, Hoheescher Weg 23

Am Samstag gegen 14.30 Uhr beschädigt ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer vermutlich beim Rangieren mit seinem Pkw den am Fahrbahnrand abgestellten Pkw, Dacia Duster, der Geschädigten und entfernte sich nach Inaugenscheinnahme des Schadens vom Verkehrsunfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Zeugen, die etwas zum verursachenden Fahrzeug machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell