Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Bockhorn - Unfallverursacher wurde leicht verletzt

Wilhelmshaven (ots)

bockhorn. Am Donnerstagmorgen, 07.02.2019, befuhr ein 17-Jähriger mit seinem Mofa die Hauptstraße und übersah dabei ein am Fahrbahnrand geparktes Fahrzeug, sodass es zum Zusammenstoß kam. Der Unfallverursacher verletzte sich durch den Unfall leicht. An den Fahrzeugen entstanden Sachschäden.

