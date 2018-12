POL-WHV: Verkehrsunfallflucht in Wilhelmshaven - Fußgängerin angefahren - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots) -

Am Dienstag, den 04.12.2018, überquerte gegen 18.20 Uhr eine Fußgängerin zusammen mit ihrem Freund und dem Hund den Fußgängerüberweg im Bereich der Bismarkstraße/Schulstraße. Als sich diese mittig auf dem Überweg befand, wurde diese von einem Pkw übersehen, angefahren und leicht verletzt. Die Fahrerin des Pkw, vermutlich der Marke Volkswagen, Typ EOS, hielt daraufhin an und sprach mit dem Freund der Fußgängerin, der diese bat, den dortigen Parkplatz anzufahren und dort zu warten, da er sich um die Freundin und den Hund, der sich losgerissen hatte und in Richtung Schulstraße gelaufen war, kümmern wollte. Als der Freund nach wenigen Minuten zum Parkplatz zurückkehrte, hatte sich die Verursacherin entfernt. Zum Zeitpunkt des Zusammenstoßes soll ein weiteres Fahrzeug an dem Überweg gestanden haben, um die Fußgänger passieren zu lassen. Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich mit der Polizei Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell