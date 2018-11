POL-WHV: Diebstahl eines roten Radladers in Jever - Fahrzeug hat keine Zulassung, Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots) - Jever. In der Zeit von Sonntag, 25.11.2018, 11.00 Uhr bis Montag, 26.11.2018, ca. 07.15 Uhr, wurde von einer Baustelle in der Mühlenstraße ein Radlader entwendet. Die Täter verschafften sich Zutritt zur Baustelle, indem sie Schellen des Bauzaunes lösten und so die Elemente öffnen konnten. Der Radlader wurde offensichtlich von der Baustelle auf die Mühlenstraße gefahren.

Bei dem Fahrzeug handelt es sich um ein rotes Baustellenfahrzeug des Typs Atlas 52D ohne Straßenzulassung. An der Hebevorrichtung war kein Aufsatz angebracht.

Wer kann Angaben zu diesem Diebstahl machen?

Die Polizei bittet Zeugen, die zur relevanten Zeit ein solches Fahrzeug im Straßenverkehr fahrend oder auf einem Trailer gesehen haben, sich bei der Polizei in Jever unter der Rufnummer 04461/9211-0 zu melden.

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

