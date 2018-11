POL-WHV: Tageswohnungseinbruch in Varel - im Wohngebiet fiel ein weißer Transporter auf - Polizei bittet um Hinweise

Wilhelmshaven (ots) - varel. Am Montagabend, 12.11.2018, kam es in der Zeit von 17:30 - 19:00 Uhr im Spechtweg zu einem Einbruch in ein Zweifamilienhaus. Bislang unbekannte Täter öffneten gewaltsam ein Fenster, betraten die Räumlichkeiten und durchsuchten Schränke und Schubladen nach Wertsachen. Zum möglichen Diebesgut können derzeit keine Angaben gemacht werden.

Vor der Tat ist in Tatortnähe, im Fasanenweg ein weißer Transporter aufgefallen. Zeugen die, ergänzende Hinweise zum Transporter oder andere sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter 044451 923-0 in Verbindung zu setzen. In der Straße Sonnenau blieb es beim Versuch. Hier hebelten Unbekannte in der von 18:00 - 21:20 Uhr an einem Fenster und an der Terrassentür, kamen jedoch nicht ins Objekt.

Die Polizei weist daraufhin, dass jeder Hinweis bzw. jedes Detail wichtig sein können: "Das Prinzip aufmerksamer Nachbar gilt immer!" betont Andrea Papenroth, Pressesprecherin der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland. "Stellen Sie verdächtige Personen oder Fahrzeuge, die nicht ins Wohngebiet fest, notieren Sie sich prägende Merkmale und notieren Sie sich das Kennzeichen - auch der Griff zum Handy kann uns helfen!"

