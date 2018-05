POL-WHV: Fahrzeugführer nahm einem Streifenwagen die Vorfahrt, gab falsche Personalien an, stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und fuhr gleich zweimal ohne die entsprechende Fahrerlaubnis

Wilhelmshaven (ots) - wilhelmshaven. Am Donnerstagabend, 03.05.2018, kontrollierte eine Funkstreifenwagenbesatzung auf der Kniprodestraße gegen 17:55 Uhr den Fahrer eines VW. Dieser hatte dem in der Kniprodestraße in östliche Richtung fahrenden Streifenwagen die Vorfahrt genommen, indem er aus der Preußenstraße nach rechts in die Kniprodestraße einbog, ohne dem Funkstreifenwagen die Vorfahrt zu gewähren. Nur durch ein Abbremsen des Beamten konnte ein Zusammenstoß verhindert werden.

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen stellten die Beamten fest, dass der 31-jährige Pkw-Fahrer keine entsprechende Fahrerlaubnis hat.

Anschlussermittlungen ergaben, dass der 31-Jährige bereits gegen 15:25 Uhr mit dem Führen des gleichen Fahrzeuges ohne die erforderliche Fahrerlaubnis und dem Konsum von Betäubungsmitteln auffällig geworden sei, so dass auch eine Blutprobenentnahme angeordnet wurde. Zusätzlich gab der Fahrzeugführer gegenüber den Beamten auch noch falsche Personalien an, so dass gegen den 31-Jährigen entsprechende Verfahren wegen des Führens eines Kraftfahrzeuges im öffentlichen Verkehrsraum ohne die erforderliche Fahrerlaubnis sowie des Führens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gefertigt wurden. Weiterhin wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren auf Grund der falschen Angaben gegenüber der eingesetzten Polizeibeamten sowie des Vorfahrtverstoßes eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

