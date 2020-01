POL-VER: ++Traktoren-Konvois passieren den Kreis Verden ohne größere Vorkommnisse++

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Rund 300 Traktoren, deren Fahrerinnen und Fahrer an einer großen Kundgebung in Bremen teilnehmen wollten, passierten am Freitagmorgen auch den Kreis Verden. Aus dem angrenzenden Heidekreis machten sich circa 120 Traktoren auf den Weg über Verden und Tehdinghausen in die Hansestadt, in Ottersberg im Nordkreis waren es rund 150 - jeweils begleitet von Streifenwagen der örtlichen Polizei. An besonderen Kreuzungen im Verdener Stadtgebiet kamen auch Radstreifen der Ordnungshüter zum Einsatz. Zu größeren Störungen kam es nicht. Allerdings mussten andere Verkehrsteilnehmer auch Geduld und Verständnis aufbringen, um Wartezeiten "gelassen" in Kauf zu nehmen. Nicht alle reagierten verständnisvoll. In Einzelfällen mussten Polizeibeamte auch beruhigend einwirken. Dennoch zog die Einsatzleitung im Gebäude der Polizeiinspektion in Verden zumindest vorläufig eine positive Bilanz und dankte allen Beteiligten für ihr Verständnis. Die Rückfahrt der Traktoren von Bremen aus ist ab circa 15 Uhr vorgesehen. Die Fahrerinnen und Fahrer wurden angewiesen, individuell und nicht mehr in größeren Konvois zu fahren. Dennoch muss auch weiterhin mit entsprechenden Behinderungen gerechnet werden.

