Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Verstärkte Geschwindigkeitskontrollen für mehr Verkehrssicherheit

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Verstärkte Geschwindigkeitskontrollen für mehr Verkehrssicherheit

In der Woche vom 20. Bis zum 26.05.2019 werden verstärkt Geschwindigkeitsmessungen im gesamten Landkreis durchgeführt. An wechselnden Orten werden sowohl die Polizei als auch der Landkreis Verden die Geschwindigkeit überwachen, die weiterhin eine der Hauptunfallursachen darstellt. Die Verkehrsteilnehmer sollen durch die Messungen insbesondere an Unfallschwerpunkten für eine vorausschauende und rücksichtsvolle Fahrweise sensibilisiert und dadurch das Unfallrisiko nachhaltig gesenkt werden. Im Fokus steht dabei vor allem die Reduzierung von Verkehrsunfällen mit schweren Folgen wie Schwerverletzten und Toten.

LANDKREIS OSTERHOLZ

