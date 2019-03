Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Positive Resonanz der länderübergreifenden Kontrollen zur Bekämpfung der Einbruchskriminalität auch in Lilienthal

Landkreis Osterholz (ots)

Am Donnerstagnachmittag bis in die Abendstunden haben mehr als 40 Beamte an zwei Kontrollstellen in Lilienthal insgesamt 210 Fahrzeuge und 226 Personen kontrolliert.

Hintergrund der Maßnahmen ist eine Kooperation der norddeutschen Länder Hamburg, Schleswig-Holstein, Bremen und Niedersachsen zur Intensivierung der gemeinsamen Bekämpfung grenzüberschreitender Eigentumskriminalität.

Im Landkreis Osterholz wurden die Beamten der Polizeiinspektion Verden/Osterholz durch Kräfte der Zentralen Polizeidirektion (Bereitschaftspolizei) und des Zolls an den zwei eingerichteten Kontrollstellen unterstützt. Die Verkehrsteilnehmer wurden an der L158 an der Worphauser Landstraße und an der K8 in "Frankenburg" jeweils aus Fahrtrichtung Lilienthal kommend aus dem Verkehr in die Kontrollstelle abgeleitet.

Durch gemeinsame überörtliche Maßnahmen sollen kriminelle, länderübergreifende Strukturen aufgehellt und weitere ermittlungstaktische Erkenntnisse gewonnen werden, die zur Aufklärung von Einbruchsdelikten führen. Nichtsdestotrotz wurden Verkehrsteilnehmer auch auf ihre Fahrtüchtigkeit, sowie die Verkehrssicherheit der Fahrzeuge überprüft. Es konnten diverse Verstöße im Rahmen des mehrstündigen Einsatzes festgestellt werden. U.a. wurden 7 Strafverfahren eingeleitet, darunter einmal wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und dreimal wegen Urkundenfälschung. Bei zwei Kontrollen musste den Fahrern die Weiterfahrt untersagt werden, u.a. handelte es sich in einem Fall um den Verdacht eines gefälschten Führerscheins, den die Person mit sich führte. Es wurden zudem insgesamt 13 Verkehrsordnungswidrigkeiten- und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Durch die Kontrollmaßnahmen kam es zu leichten Verkehrsbehinderungen. Die Betroffenen haben für die Maßnahmen in den meisten Fällen Verständnis gezeigt.

