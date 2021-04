Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Nachmeldung zur Pressemitteilung vom 17.04.21 -Fahrradfahrer verletzt Kind-++ ++Einbruch in ein Restaurant++

Oldenburg (ots)

++Nachmeldung zur Pressemitteilung vom 17.04.21 -Fahrradfahrer verletzt Kind-++ Unmittelbar nach der Veröffentlichung der gestern mit Zeugenaufruf gesteuerten Pressemitteilung, bei dem ein 10-jähriges Kind von einem vorbeifahrenden Fahrradfahrer verletzt wurde, meldete sich ein Mitarbeiter des Rettungsdienstes, der vor Ort das Kind medizinisch erstversorgt hatte. Der Rettungssanitäter korrigierte die Angaben dahingehend, dass der bislang unbekannte beteiligte Fahrtradfahrer sehr wohl bis zum Eintreffen des Rettungswagens gewartet hatte und auch Kontakt zu den Eltern des verletzten Kindes bestand. Bei dem Vorfall soll es sich um einen Verkehrsunfall gehandelt haben, bei welchem der Fahrradfahrer mit seiner Schulter mit dem Gesicht des Kindes kollidiert sei. Der genaue Unfallhergang muss noch ermittelt werden.

++Einbruch in ein Restaurant++ In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in ein an der Donnerschweer Straße in Oldenburg gelegenes Restaurant eingebrochen. Die Täterschaft gelangte durch Aufhebeln eines gekippten Fensters in die Räumlichkeiten. Im Verkaufsbereich wurde eine Kasse mit Bargeld in geringer Höhe entwendet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell