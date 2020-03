Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Einbruch in Kiosk; Täter erbeuten Zigaretten++

Oldenburg (ots)

Bei einem Einbruch in einen Kiosk in Augustfehn in der Nacht zum vergangenen Samstag (Nacht zum 21.03.2020) haben bislang unbekannte Täter fast 300 Zigarettenschachteln entwendet. Der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Nachdem die Eingangstür aufgehebelt wurde, begaben sich die Täter hinter den Verkaufstresen und räumten die Regale mit den Zigarettenschachteln leer. Zeugen, die verdächtige Personen und/ oder Fahrzeuge im Zusammenhang mit dem Einbruch beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Westerstede (04488/8330) zu melden.

