Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls +++

Oldenburg (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Damm ist am Donnerstagvormittag eine Radfahrerin leicht verletzt worden. Zur Klärung des Unfallherganges sucht die Polizei nun Zeugen; diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0441/790-4115 beim Unfalldienst zu melden.

Laut Aussagen der Beteiligten hatte die 38-jährige Oldenburgerin mit ihrem Fahrrad aus Richtung Elisabethstraße kommend an der Ampel die Fahrbahn des Damm überquert, um dann geradeaus den Radweg der Huntestraße zu benutzen. Mit einem Kleintransporter befuhr zur selben Zeit ein 58-Jähriger den Damm in Richtung Stadtmitte und wollte nach rechts, ebenfalls in die Huntestraße, einbiegen.

Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Die Radfahrerin erlitt leichte Verletzungen, ihr Fahrrad wurde beschädigt.

Bei der Unfallaufnahme schilderten beide Unfallbeteiligten, an der Ampel Grün gehabt zu haben. (878761)

