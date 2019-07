Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Pressemeldung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn: Edewecht - Zwei Einbrüche in Schulen++

Oldenburg (ots)

Zu gleich zwei Einbruchdiebstählen aus Schulen in Edewecht ist die Polizei am vergangenen Samstag gerufen worden. Tatbetroffen sind die Grundschule und die Oberschule.

Bei der, an der Hauptstraße gelegenen Grundschule haben bislang unbekannte Täter im Zeitraum von Freitag, 12.07.2019, 14:00 Uhr bis Samstag, 13.07.2019, 06:50 Uhr ein Fenster eingeschlagen und anschließend die Räumlichkeiten des Verwaltungstraktes durchsucht. Dabei wurde neben einem kleinen Geldbetrag auch ein Möbeltresor entwendet. Im selben Zeitraum wurde an der Oberschule im Breeweg durch mehrere Täter eine Seitentür aufgehebelt und auch hier aus dem Bürotrakt ein Möbeltresor mit Bargeld entwendet. Ob die beiden Taten in unmittelbarem Zusammenhang stehen, wird Bestandteil der folgenden Ermittlungen sein.

Personen, die Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Bad Zwischenahn (Tel.: 04403-9270) in Verbindung zu setzen.

