POL-OL: +++Sachbeschädigung an Pkw/Trunkenheitsfahrt mit Fahrrad+++Tageswohnungseinbruch+++Trunkenheitsfahrt mit Motorrad+++

+++Sachbeschädigung an Pkw/Trunkenheitsfahrt mit Fahrrad+++ Nachdem ein Zeuge am Sonntagmorgen gegen 04.50 Uhr der Polizei mitteilt, dass jemand in der Donnerschweer Straße einen Pkw beschädigt hat, wird eine verdächtige Person als Radfahrer in unmittelbarer Nähe angetroffen. Der 27jährige Oldenburger ist erheblich alkoholisiert, weist einen Atemalkoholwert von 2,05 Promille auf, und wird gefahrenabwehrrechtlich in Gewahrsam genommen. Auf der Dienststelle am Friedhofsweg erfolgt eine Blutentnahme. Ein Verfahren wegen Sachbeschädigung an Pkw und Trunkenheitsfahrt wird eingeleitet. -829290- +++Tageswohnungseinbruch+++ Am Freitag, zwischen 15.00 Uhr und 16.00 Uhr, gelangt ein bislang unbekannter Täter während der kurzen Abwesenheit des Geschädigten über ein auf Kipp stehendes Fenster in ein Einfamilienhaus am Pionierweg. Entwendet werden ein Laptop und Bargeld. -824984- +++Trunkenheitsfahrt mit Motorrad+++ Am Freitagvormittag, gegen 11.30 Uhr, gerät ein 63jähriger Oldenburger Motorradfahrer in der Alexanderstraße in eine polizeiliche Verkehrskontrolle. In der Atemluft wird Alkoholgeruch wahrgenommen. Der folgende Test ergibt einen Wert von 2,00 Promille. Im Rahmen des eingeleiteten Ermittlungsverfahrens 'Trunkenheit im Straßenverkehr' wird eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt. -823068-

