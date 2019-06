Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: ++ Einbruch in Wohnhaus in Westerstede ++ Polizei sucht Zeugen ++

Oldenburg (ots)

Bislang unbekannte Einbrecher haben die Abwesenheit einer Familie aus Westerstede genutzt und sind in ein Einfamilienhaus im Schloßweg eingebrochen. Die Tat ereignete sich im Zeitraum vom 07.06.2019, 20:15 Uhr bis zum 10.06.2019, 21:10 Uhr. Der/ die Täter warf(en) mit einem Ziegelstein eine Fensterscheibe ein und stieg(en) in das Wohnhaus ein. Nach den bisherigen Feststellungen der Geschädigten erbeutete(n) der/die Täter Besteck, Schmuck und eine Taschenuhr. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehr als 1000 Euro. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Westerstede (04488/833-115) zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

Polizeikommissariat Westerstede

EKHK Rolf Cramer

Telefon: 04488/833-125

E-Mail: rolf.cramer@polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden

burg_stadt_ammerland





https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell