POL-OL: +++ Einbruch in Beratungsstelle +++

Oldenburg (ots) - Im Laufe des Wochenendes hat die Polizei Oldenburg weitere Einbruchdiebstähle in Firmenräume registriert:

Eine Beratungsstelle an der Ofener Straße war in der Zeit zwischen Freitagabend und Sonntagmittag das Ziel unbekannter Einbrecher. Die Täter hatten auf der Rückseite des Gebäudes ein Fenster aufhebelt und die Räume betreten. Im Gebäudeinneren traten sie zwei Türen ein und entwendeten Geldkassetten mit Bargeld. (1472125)

In der Cloppenburger Straße ereignete sich zwischen Samstagmittag und Sonntagabend, 21.15 Uhr, ein Einbruch in eine Lagerhalle. Unbekannte hatten ein Fenster aufgehebelt und sind in die Lagerräume geklettert. Dort entwendeten sie drei Kettensägen im Wert von insgesamt mehreren Tausend Euro. (1473128)

Zeugenhinweise nimmt die Polizei wie immer unter Telefon 790-4115 entgegen.

