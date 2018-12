POL-OL: ++Einbruchdiebstahl aus Praxis++Einbruchdiebstahl aus Einfamilienhaus++

Oldenburg (ots) -

++Einbruchdiebstahl aus Praxis++ In der Nacht Donnerstag auf Freitag, zwischen 20.30 Uhr und 06.30 Uhr kommt es in der Hundsmühler Straße zu einem Einbruchdiebstahl aus Arztpraxis. Nach gewaltsamen Öffnen eines Fensters werden die Räumlichkeiten betreten und ein geringer Bargeldbetrag entwendet. 1464167 ++Einbruchdiebstahl aus Einfamilienhaus++ Am Sonntagmorgen, zwischen 00.50 Uhr und 01.20 Uhr, gelangen bislang unbekannte Täter offenbar über das Dach in ein Einfamilienhaus im Kornblumenweg. Entwendet werden nach bisherigem Ermittlungsstand Uhren und Schmuck. Bei Auslösen der Alarmanlage fliehen offensichtlich zwei Täter in Richtung Mohnweg. 1471231

Hinweise bitte an die Polizei unter Tel.-Nr. 0441/790-4115.

