POL-OL: ++Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht++

Oldenburg (ots) - Am 21.11.2018, gegen 15:45 Uhr, ereignete sich in der Schulstraße,26689 Apen OT Augustfehn, bei der dortigen Oberschule, ein Verkehrsunfall zwischen einem Fußgänger, einem Radfahrer und einem Pkw. Ein Fußgänger überquerte den dortigen Radweg. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß zwischen dem Fußgänger und einem Radfahrer. Der Radfahrer stürzte und es kam zu einem weiteren Zusammenstoß mit dem Pkw. Der Fußgänger war bei der Unfallaufnahme nicht mehr vor Ort. Bei dem Fußgänger soll es sich um ein Kind gehandelt haben. Dieses soll dann in einen schwarzen Bulli gestiegen sein. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Westerstede zu melden.

