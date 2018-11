POL-OL: +++ Tageswohnungseinbruch in Doppelhaushälfte +++

Oldenburg (ots) - Zu einem Einbruch in eine Doppelhaushälfte kam es am gestrigen Dienstag, den 21.11.2018.

In der Zeit von 10.00 Uhr - 16.30 Uhr verschaffte sich der Täter durch das Hebeln an einem Fenster einen Zugang zu dem Haus in der Ammergaustraße in Oldenburg.

Nach dem Betreten wurde durch den Täter das Haus durchsucht und ein geringer Bargeldbetrag sowie eine Uhr konnten entwendet werden.

Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die Polizei Oldenburg unter Telefon 790-4115 entgegen.

