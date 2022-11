Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Diepholz vom 27.11.2022

Diepholz (ots)

Diverse Sachbeschädigungen an Kraftfahrzeugen

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in Stuhr-Brinkum in den Straßen "An den Roden", "An den Ruschen" sowie der "Alma-Rogge-Straße" zu Sachbeschädigungen und versuchten Diebstählen an fünf verschiedenen Pkw. Durch die unbekannten Täter wurden bei den Fahrzeugen teilweise die Außenspiegel beschädigt, und es kam zu Lackschäden. Des Weiteren wurden bei zwei Fahrzeugen Kabel im Bereich des Lenkrads durchtrennt, weshalb es zu einem hohen Sachschaden kam. Die Polizei Weyhe bittet um Zeugenhinweise aus der Bevölkerung.

Reifendiebstahl von einem Firmengelände

In der Nacht von Freitag auf Samstag begeben sich unbekannte Personen auf ein Firmengelände in der "Carl-Zeiss-Straße" in Stuhr. Dort entwendeten die bislang unbekannten Täter die vier Reifen eines sich auf dem Firmengelände befindlichen Pkws. Die Polizei Weyhe bittet auf hier um Hinweise aus der Bevölkerung unter der Telefonnummer 0421-80660.

Einbruch in Stuhr in ein Gartencenter

In der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 03:00 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu einem Gartencenter in der Varreler Landstraße in Stuhr. Hier konnte durch die unbekannten Täter Bargeld aus einem Tresor erbeutet werden. Im Anschluss entfernten sich die Täter unerkannt vom Tatort. Die Polizei Weyhe (Tel.-Nr. 0421/80660) bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Brand einer Lagerhalle in Stuhr-Brinkum

In der Nacht von Freitag auf Samstag, gegen 02:20 Uhr, kam es auf bislang unbekannte Art und Weise zu einem Brand in der Lagerhalle einer Recyclingfirma in Stuhr-Brinkum . In der Lagerhalle befand sich zum Zeitpunkt des Brandgeschehens Kunststoffmüll. Durch die freiwilligen Feuerwehren Brinkum, Stuhr und Fahrenhorst konnte der Brand schließlich unter Kontrolle gebracht werden. Es entstand ein Sachschaden in bislang unbekannter Höhe.

Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Radfahrer in Stuhr-Moordeich

Eine 84-jährige Frau beabsichtigte mit ihrem Pkw von der "Varreler Landstraße" auf den Parkplatz des Edeka Marktes abzubiegen. Hierbei übersah die Frau einen 44-jährigen Fahrradfahrer, wodurch es zur Kollision zwischen dem Pkw und dem Fahrradfahrer kam. Bei dem Verkehrsunfall wurde der Fahrradfahrer schwer verletzt und einem Krankenhaus zugeführt. An dem Pkw sowie dem Fahrrad entstand zudem Sachschaden.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort - Zeugenaufruf!

In der Zeit von Freitag, 25.11.2022, 15:00 Uhr, bis Samstag, 26.11.2022, 09:00 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich der Linderner Straße zur Anne-Frank-Straße in Sulingen. Der Unfallverursacher touchierte hierbei einen Maschendrahtzaun und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der entstandene Schaden wird auf ca. 300 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang und/oder zur Identität des bislang unbekannten Unfallverursachers geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Sulingen (04271-9490) in Verbindung zu setzen.

