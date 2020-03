Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Diebstahl aus Pkw in Barnstorf - Einbrecher nutzt günstige Gelegenheit in Stuhr ---

Diepholz (ots)

Barnstorf - Diebstahl aus Pkw

Am Dienstag gegen 08.20 Uhr hatte ein 82-jähriger Drentweder gerade seinen Einkauf im Pkw verstaut und wollte auf dem Penny-Parkplatz an der Bremer Straße ausparken. Hierbei touchierte er jedoch einen geparkten Pkw. Dessen Fahrer versuchte der 82-Jährige im Supermarkt ausfindig zu machen. In dieser Zeit hat ein unbekannter Täter eine Tasche vom Pkw-Beifahrersitz des Rentners entwendet. Die Polizei bittet Zeugen die den Unfall beobachtet haben genauso sich zu melden, wie Zeugen die den Diebstahl beobachtet haben. Alle Hinweise bitte an die Polizei Barnstorf, Tel. 05442 / 802900.

Stuhr - Diebstahl aus Wohnhaus

In der Zeit von 16.00 Uhr bis 18.00 Uhr am gestrigen Mittwoch nutzten unbekannte Täter zu einem Diebstahl von Schmuck und Bargeld. Eine 82-jährige Hausbewohnerin aus der Brandenburger Straße hatte während der Gartenarbeit die Terrassentür offen gelassen. Der Unbekannte gelangte unbemerkt ins Haus und verschwand genauso unbemerkt mit dem Diebesgut durch die Haustür.

Weyhe - Verkehrsunfall

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 07.10 Uhr wurde eine 50-jährige Pkw-Fahrerin leicht verletzt. Eine 39-jährige VW-Fahrerin war vom Grundstück einer Bäckerei auf die Leester Straße eingebogen und hatte den Pkw der 50-Jährigen übersehen. Durch den Unfall wurde die 50-Jährige leicht verletzt, an den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 7000 Euro.

Weyhe - Verkehrsunfall

An der Einmündung Heidfeldweg / Birkenstraße kam es am Mittwoch gegen 22.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein 19-jähriger Pkw-Fahrer missachtete an der Kreuzung die Vorfahrt eines 22-jährigen Pkw-Fahrers. Bei der Kollision wurden beide Fahrer leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von ca. 5500 Euro.

