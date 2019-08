POL-DH: Wohnwagendiebe vom Eigentümer überrascht - beschädigte Fenster und Farbschmierereien an Turnhalle - Fahren trotz Fahrerlaubissperre

Polizeiinspektion Diepholz

Wohnwagendiebe vom Eigentümer überrascht - beschädigte Fenster und Farbschmierereien an Turnhalle - Fahren trotz Fahrerlaubissperre

Diepholz

Barnstorf - beschädigte Fenster und Farbschmierereien an Turnhalle

Bereits im Zeitraum von Freitag, den 26.07.2019, 08:54 Uhr bis Montag, den 05.07.2019, 08:30 Uhr beschädigten unbekannte Täter mehrere Fenster der Turnhalle der Christian-Hülsmeyer-Schule in Barnstorf. Weiterhin wurde die Notausgangstür mit Sprühfarbe beschmiert. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 5.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Barnstorf unter 05442-802900 zu melden.

Sulingen - Verkehrsunfallflucht

Am gestrigen Mittwochnachmittag ereignete sich in der Berliner Straße in Sulingen eine Verkehrsunfallflucht, zu der die Polizei Zeugen sucht. Gegen 14:45 Uhr stellte der Besitzer eines schwarzen VW Passat seinen Wagen auf dem Parkplatz eines dortigen Blumengeschäftes ab. Als er wenig später gegen 15:20 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte er einen frischen Unfallschaden am Heck. Der unbekannte Verursacher entfernte sich unerlaubt, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro zu kümmern. Ihn sucht nun die Polizei Sulingen und hofft dabei auf Hinweise von Zeugen. Telefon 04271-9490.

Barenburg - Wohnwagendiebe vom Eigentümer überrascht

Am 08.08.2019 gegen 12:15 Uhr brachen zwei bislang unbekannte Männer in einen Wohnwagen ein, der auf einem Grundstück im Weidenweg in Barenburg abgestellt war, und versuchten schließlich, diesen komplett zu entwenden. Als der Eigentümer nach Hause kam, erwischte er die Männer auf frischer Tat. Diese stiegen daraufhin zügig in einen alten weißen Sprinter mit mutmaßlich rumänischem Kennzeichen und fuhren mit hoher Geschwindigkeit davon. Es soll sich um zwei Männer mit osteuropäischem Aussehen gehandelt haben. Beide haben handwerkertypische Bekleidung (Latzhose) getragen. Darunter trug einer ein graues Oberteil, der andere ein weißes. Zeugen, denen diese Personen oder das Fahrzeug aufgefallen ist, werden gebeten sich bei der Polizei in Sulingen unter 04271-9490 zu melden.

Bruchhausen-Vilsen - Fahren trotz Fahrerlaubnissperre

Am 06.08.2019 gegen 12:00 Uhr erschien ein 36-Jähriger aus Schwarme mit seinem Auto zu einem Termin bei der Polizei. Der Mann durfte jedoch aufgrund einer Fahrerlaubnissperre gar kein Auto fahren. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Bruchhausen-Vilsen und Schwarme - Diebstahl von Sandsteintrögen in zwei Fällen

Im Zeitraum von Montag, den 05.08.2019, 22:00 Uhr bis Mittwoch, den 07.08.2019, 06:00 Uhr kam es in zwei Fällen zu einem Diebstahl von Sandsteintrögen. In der Langen Straße in Bruchhausen-Vilsen wurde durch unbekannte Täter ein Sandsteintrog (100x50x30 cm) von einem Grundstück entwendet. Ebenfalls wurde in der Hörstener Straße in Schwarme ein Sandsteintrog aus einem Vorgarten entwendet. Die Polizei hofft nun auf Hinweise von Zeugen. Telefon 04242-9690

