POL-DH: Pressemledung der PI Diephzolz vom 12.09.2018

Konsum von berauschenden Mitteln Am Dienstagabend bemerkte eine Bewohnerin eines Mehrparteienhauses in Kirchweyhe einen ungewöhnlichen Geruch im Flurbereich. Die hinzugezogenen Beamten konnten in einer der Wohnungen einen Mann antreffen, der den Konsum eines Joints einräumte und den Beamten eine Dose mit einer geringen Menge Marihuana aushändigte. Es wurden in den Räumlichkeiten keine weiteren Betäubungsmittel festgestellt.

Verstoß gegen Betäubungsmittelgesetz In Brinkum in der Rosenstraße wurde am Dienstag um 11:20 Uhr im Rahmen einer Personenkontrolle eine 20-jährige Frau mit berauschenden Mitteln angetroffen. Sie führte ca. 1g Marihuana mit sich. Diese wurden von den Beamten sichergestellt.

Twistringen-Diebstahl aus PKW Am Montag, 10.09.2018, 22.30 Uhr, bis Dienstag, 11.09.2018 gegen 07:20 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in Twistringen vor einem 8 Parteienhaus in der Bahnhofstraße in einen PKW eines 45-Jährigen Mannes ein der dort abgestellt, aber nicht verschlossen war. Aubruchspuren wurden nicht festgestellt. Entwendet wurden EC-Karten, Führerschein sowie eine Gesundheitskarte. Zeugen zu dieser Tat mögen sich bitte mit der Polizei Twistringen unter 04243/94242-0 in Verbindung setzen.

Syke- Diebstahl eines hochwertigen PKW Am Montag, 10.09.2018, 22:15 Uhr, bis 11.09.2018, 06:10Uhr, wurde in Syke, Siebenhäuser, ein Audi SQ 7 mit Bremer Kennzeichen entwendet. Zeugen zu dieser Tat mögen sich bitte mit der Polizei Syke unter 04242/969-0 in Verbindung setzen.

Bassum-Sicherstellung von Betäubungsmitteln Am Dienstag, 11.09.2018, gegen 22:10Uhr kontrollierten Beamte einen 22-Jährigen VW- Golf-Fahrer. Dabei stellten die Beamten bei dem 18-Jährigen Beifahrer einen Plastikbeutel mit ca. 52 g Marihuana fest. Das Marihuana sowie das Smartphone des Beschuldigten wurden sichergestellt.

Syke-Überladung eines Anhängers Am Donnerstag, 06.09.2018, gegen 17:00 Uhr, fiel den Beamten im Rahmen der Streife ein LKW auf, dessen Anhänger in einer ungewöhnlichen Position hinter einem LKW hinterhergezogen wurde. Bei der anschließenden Kontrolle wurde eine Überladung des Anhängers von fast Fünfzig-Prozent festgestellt. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.

Syke- Verkehrsunfall Am Dienstag, 11.09.2018, gegen 06:25 Uhr, befährt ein 33-Jähriger Syker mit seinem LKW die Gödesdorfer in Richtung Gödesdorf, als ein Wildtier seine Fahrbahn kreuzt. Bei dem Versuch Auszuweichen gerät der LKW ins Schlingern und kommt nach links von der Fahrbahn ab. Er überfährt mit seinem Fahrzeug den Straßengraben. Anschließend dreht sich das Kraftfahrzeug und kippt auf die Seite. Der Fahrzeugführer wird hierbei leicht verletzt.

Syke-Verkehrsunfallflucht Am Dienstag, 11.09.2018, befährt ein bislang unbekannter Fahrzeugführer gegen 10:30 Uhr die Waldstraße in Syke und beschädigte beim Vorbeifahren das Kraftfahrzeug eines 57-Jährigen Sykers im Bereich des linken Außenspiegels. Es entstand Sachschaden. Der Verursacher entfernt sich anschließend vom Unfallort.

Syke-Unfall mit Verletzten Am Dienstag, 11.09.2018 befährt eine 52-Jährige Kraftfahrerin gegen 13:00 Uhr mit ihrem PKW die Sudweyher Straße in Richtung An der Wassermühle. An der Kreuzung zur Bremer Straße übersieht eine 69 PKW-Fahrerin aus Syke die von rechts kommende 52-Jährige. Es kam zum Zusammenstoß. An beiden PKW entstand Sachschaden, beide Frauen wurden leicht verletzt und kamen ins Krankenhaus.

Twistringen-Unfallflucht Am Dienstag, 11.09.2018, kam es in der Zeit zwischen 16.30-18.00Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Unfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte in Twistringen, Große Straße, vermutlich beim Ein/Ausparken aus einer Parklücke den PKW eine 65-Jährigen Twistringers. Im Anschluss entfernte sich der Verursacher vom Unfallort, ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von ca. 500 Euro zu kümmern. Sachdienstliche Hinweise bitte an die Polizei Twistringen unter 04243 94242-0

