POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Brake - Zeugen zu Unfallflucht gesucht

Delmenhorst (ots)

Brake. Zu einer Unfallflucht ist es am Dienstagabend, gegen 21:05 Uhr, auf der Zufahrt zum Lidl-Markt in Brake in der Straße Am Stadion gekommen. Ein Lkw (Autotransporter) beschädigte die dortige Höhenbegrenzung. Beim verbotswidrigen Einfahren fuhr sich der Transporter mit seinem Aufbau an der Höhenbegrenzung fest. Der Fahrer stieg aus und versuchte die Begrenzung zu lösen. Als dies nicht gelang, beschädigte er diese und setzte seine Fahrt unerlaubt fort. Es soll sich bei dem verursachenden Fahrzeug um eine Sattelzugmaschine mit Auflieger gehandelt haben. Wer Hinweise auf den Verursacher geben kann, setze sich bitte mit der Braker Polizei in Verbindung.

