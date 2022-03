POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Einbruch in Firmengebäude +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots) - Eine 70-jährige Frau aus Delmenhorst wurde am Mittwoch, 30. März 2022, von bislang unbekannten Personen bestohlen. Sie befand sich in der Zeit von 15:17 bis 15:37 Uhr zum Einkaufen in einem Discount-Markt in der Annenheider Straße in Delmenhorst. Ihre Handtasche hatte sie dabei in den mitgeführten Einkaufswagen gehängt. Unbekannte Personen ...

