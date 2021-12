Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Brand eines Wohnmobils +++ Eine Person leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 9. Dezember 2021, gegen 1:45 Uhr, geriet ein Wohnmobil in der Gemeinde Jade aus bislang ungeklärter Ursache in Brand.

Das Wohnmobil war auf einem Parkplatz an der Bundesstraße 437 abgestellt. Zum Brandzeitpunkt hielt sich ein 40-Jähriger Mann in dem Fahrzeug auf und nächtigte dort. Er bemerkte den Brand rechtzeitig und konnte das Wohnmobil verlassen.

Der Mann aus dem Landkreis Cuxhaven erlitt leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.

Durch die Feuerwehren Jade und Schweiburg konnte der Brand gelöscht werden. Für die Dauer der Löscharbeiten wurde die Bundesstraße kurzzeitig gesperrt.

Die Höhe des Sachschadens beträgt circa 15.000 Euro

