POL-DEL: Landkreis Oldenburg: 21-jähriger bei Verkehrsunfall in Huntlosen schwer verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 20. Oktober 2021, kam es gegen 12:20 Uhr auf der Hegeler-Wald-Straße in Höhe Schützenhofweg zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem Pkw. Zur Unfallzeit befuhr ein 21-Jähriger aus der Gemeinde Hude mit einem Motorrad die Hegeler-Wald-Straße in Richtung Sager Straße. Im Bereich einer langgezogenen Linkskurve überholte der 21-Jährige, innerhalb einer geschlossenen Ortschaft, den Pkw eines 20-Jährigen aus der Gemeinde Großenkneten, der nach links in die Straße Schützenhofweg abbiegen wollte. Beim Abbiegen kam es zu einer Berührung der Fahrzeuge. Der 21-Jährige stürzte und verletzte sich schwer. Durch den Rettungsdienst wurde er in ein Krankenhaus gefahren. Die Schadenshöhe wurde auf etwa 2.200 Euro geschätzt.

