Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch/ Nordenham: Verkehrsunfall mit 5500 Euro Schaden

Delmenhorst (ots)

Stadland - Schwei. Gegen 21.50 Uhr hat sich am Mittwochabend ein Verkehrsunfall auf der B 437 (Schweier Straße) zwischen Schwei und Schweierfeld ereignet. Eine 23-jährige Nordenhamerin befuhr mit ihrem Pkw Opel die B 437 in Richtung Rodenkirchen. Kurz nach der Ortschaft Schwei geriet sie aus bislang unbekannter Ursache mit ihrem Fahrzeug nach links in den Gegenverkehr. Beim Gegenlenken verlor sie die Kontrolle über ihren Pkw und prallte in die Leitplanke. Verletzt wurde zum Glück niemand. Die Höhe der Sachschäden wird auf 5.500 Euro geschätzt.

