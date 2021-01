Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen auf der Stedinger Straße in Delmenhorst

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 19. Januar 2021, ereignete sich auf der Stedinger Straße stadtauswärts an der Einmündung zur Thüringer Straße in Delmenhorst ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Pkw.

Gegen 18:05 Uhr, befuhr ein 22-jähriger Mann mit seinem Pkw Opel die Stedinger Straße stadtauswärts. An der Einmündung zur Thüringer Straße übersah der 22-jährige Pkw-Fahrer den vor ihm verkehrsbedingt haltenden 36-jährigen Fahrzeugführer eines Opel Corsa. Auf regennasser Fahrbahn verlor er die Kontrolle über seinen Pkw und rutschte auf den Pkw des 36-Jährigen auf. Durch die Wucht des Aufpralls wird der Pkw des 36-jährigen Fahrzeugführers auf den vor ihm wartenden Pkw Skoda eines 47-jährigen Mannes geschoben.

Die beteiligten Personen blieben unverletzt. Alle drei Fahrzeuge wurden durch den Verkehrsunfall beschädigt. Der Gesamtschaden wurde auf ungefähr 4.000 EUR geschätzt.

Die Beamten leiteten gegen den 22-jährigen Fahrzeugführer ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

